Kërkoi pushim për Mbappen te PSG-ja, Galtier-Deschamps: Ta zëvendësojë me Giroud nëse lodhet

Trajneri i Francës, Deschamps i kërkoi kreut të stoilit të Paris Saint-Germain, Christophe Galtier që t’i japë pak pushim Kylian Mbappe-së në mënyrë që të jetë gati kur të nisë Botërori Katar 2022 në nëntor.

Ndërsa ka dalë në konferencë për mediet këtë të enjte, përpara sfidës me Nice që do të zhvillohet të shtunën, Galtier i është përgjigjur Deschamps.

Trajneri i PSG-së u shpreh se stili i lojës së parizienëve është i tillë, pra që i duhet treshmja Messi-Mbappe-Neymar, ndërsa shtoi se në rast se 23-vjeçari do të ndjehet i lodhur në Botëror atëherë trajneri i Francës shumë lehtë mund ta zëvendësojë atë me Giroud.

“Po, analiza e tij ishte e saktë. Me ne nuk luan njësoj si me kombëtaren. Është një diskutim që kam pasur gjatë fazës përgatitore para fillimit të sezonit me presidentin dhe me Luis Campos për strukturën e sulmit tonë. Të gjithë ishim të bindur se na duhej një lojtar i katërt sulmues me një profil tjetër. Ky lojtari i katërt nuk erdhi, është turp, por kështu është. Kylian ka një referencë në ekipin francez (Giroud). Ne kemi një stil loje. Marrëdhënia teknike mes Ney, Leos dhe Kylian është ndryshe nga ajo që mund të ndodhë në skuadrën franceze”-tha Galtier.