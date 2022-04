Kërkon edhe një sezon, si është situata e Ramos te PSG-ja?

Sergio Ramos dëshiron që të qëndrojë te Paris Saint-Germain, pavarësisht faktit se atij nuk i është ofruar ende rinovimi i kontratës nga klubi parizien.

Duke qenë se ai ka qenë thuajse gjatë gjithë sezonit i dëmtuar dhe aspak në dispozicion të trajnerit Mauricio Pochettino, PSG nuk ka denjuar që deri më tani të flasë me mbrojtësin për të ardhmen, megjithatë vetë spanjolli nuk e dëshiron largimin ose të paktën kështu raportojnë mediet franceze.

Pavarësisht faktit se Ramos dëshiron të jetë edhe për një sezon tjetër pjesë e PSG-së në mënyrë që të tregojë veten, pasi këtë edicion luajti në vetëm katër ndeshje, drejtori sportive i klubit të parizienëve, Leonardo u shpreh muajin e shkuar se: “Ne do të presim edhe pak përpara se të dalim në përfundime, sezoni nuk ka përfunduar ende. Por nuk besoj se do bëj ndonjë gabim.”

Më tej bëhet me dije se klubi do të bisedojë me mbrojtësin, pasi qëllimi nuk është që ta bëjnë spanjollin të largohet, por detajet duhen diskutuar.