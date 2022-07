Kessie: Kam ardhur në një skuadër të madhe, kur të telefonon Xavi…

Pasi u largua nga Milani me parametra zero, Franck Kessie u prezantua më në fund te Barcelona, ku do të nisë një eksperiencë të re, nën drejtimin e ish-mesfushorit të mirënjohur katalan, Xavi.

Pikërisht ky i fundit është njeriu që e ka bindur mesfushorin nga Bregu I Fildishtë të pranojë transferimin te Barcelona dhe këtë e pranon vetë Kessie duke folur për mediat spanjolle.

“Është një mundësi e madhe, pasi tani jam pjesë e një skuadre të madhe dhe jam shumë i lumtur. Kur të telefonon Xavi, që ka qenë një futbollist i madh, kupton se të gjithë përpjekjet e tua ia kanë vlejtur. Është e pamundur të refuzohet”, u shpreh Kessie.

Mesfushori nga Bregu i Fildishtë shmangu komentet në lidhje me pozicionin e tij në fushë, teksa zbuloi se idhulli i tij është një ish-futbollist i Barcelonës si Yaya Toure.

“Xavi do të dijë të më vendosë në pozicionin e duhur në fushë, në mënyrë që të ndihmoj sa më shumë skuadrën, ndaj për këtë nuk jam i shqetësuar. Idhulli im te Barcelona është Yaya Toure, me të cilin kam luajtur te Bregu i Fildishtë dhe dua shumë të eci në gjurmët e tij”, deklaroi Kessie.