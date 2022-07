“Kisha një takim sekret”, Bernadeschi zbulon prapaskenat e transferimit në Kanada: Cikli në Itali përfundoi!

Federico Bernadeschi është prezantuar tek klubi i tij Toronto në Kanada ku ka firmosur një kontratë deri në vitin 2026 nga e cila do të përfitojë 5 milionë dollar në sezon. Sulmuesi anësor që për herë të parë do të provoj një aventurë në MLS, theksoi se cikli i tij në Itali kishte përfunduar dhe për këtë arsye vendosi të refuzonte disa oferta nga klube të Serisë A ndërsa shtoi se me drejtuesit e Torontos kishte mbajtur një takim sekret dy muaj më parë.

“Unë e zgjodha Toronton për projektin që ka klubi, drejtuesit i takova në mënyrë secrete dy muaj më parë. Ishte një dashuri e menjëhershme. Në Itali kisha shumë mundësi për të vijuar karrierën, por mendoj se cikli im atje kishte përfunduar. Pata sukses, gëzim por edhe dështime ndaj duhej të zgjidhja një aventurë ndryshe. Këtu është një familje e madhe, ka fansa të mrekullueshëm dhe prandaj zgjodha Toronton. MLS është një ligë shumë konkurruese dhe ka një të ardhme të madhe, kam ardhur të fitoj”, u shpreh Bernadeschi.

Kujtojmë se Toronto në këtë sezon ka transferuar edhe dy italianë të tjerë, Domenico Criscito nga Genoa si dhe goditjen e madhe, Lorenzo Insigne nga Napoli. Lidhja me futbollistët italianë ekziston prej kohësh tek Toronto duke qenë se në të kaluarën është aktivizuar edhe Sebastian Giovinco.