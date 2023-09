Klaassen nuk shkon vetëm në Milano, njihuni me bukuroshen Laura (fotot)

“Goditje” në mesfushë për Interin, “goditje” edhe për tribunat e “San Siros”. Zikaltrit, në fakt, e mbyllën merakton me nënshkrimin me me Davy Klaassen nga Ajaxi, një mesfushor i lindur në vitin 1993, i cili gjithashtu sjell me vete në qytetin milanez të dashurën e tij të bukur, Laura Benschop.

Kriminologe dhe stiliste e flokëve, bukuroshja 30-vjeçare do të zbukurojë stadiumin mitik të Milanos në ndeshjet në shtëpi të Interit. Një tribunë “VIP” plot me bukuroshe, që do të gjejnë një armë shtesë në format sensuale të Laurës.

