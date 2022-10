Klauzola favorizon PSG, drejtori Campos “urdhëron” rikthimin e talentit në Paris

Paris Saint German në merkaton verore largoi nga ekipi talentin 19-vjeçar Xavi Simons. Holandezi u rikthye në vendlindje me ekipin e PSV, ku po shkëlqen këtë sezon me parqitjet e tij. Në nëntë përballjet e para, Simons ka shënuar gjashtë gola dhe ka dhururar tre asist. 19-vjeçari së bashku me shokun e ekipit Gakpo udhëheqin listën e golashënuesve në Eredivisie.

Shkëlqimi i Simons është vënë re edhe nga drejtuesit e francezëve që mesa duket janë bërë pishman që e larguan nga ekipi. Së fundmi sipas mediave, kampionët e Francës janë të favorziuar për ta rikthyer në Parc des Prince lojtarin për shkak të një klauzole të përfshirë në kontratë.