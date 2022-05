Klopp: Kemi bërë një sezon të jashtëzakonshëm dhe ashtu do e mbyllim

Liverpool siguroi tri pikë të arta në “St.Mary Stadium” përballë Southampton duke çuar në një pikë diferencën me Manchester City-n, një javë përpara mbylljes së edicionit. Në garë për titullin kampion, “The Reds” të cilët shfrytëzuan në maksimum hapin fals të City-t në fundjavë përballë West Ham, me skuadrën e Gurdiola-s që nuk shkoi më shumë se barazimi 2-2.

Gjithsesi, mbrëmjen e të martës asgjë nuk ishte e lehtë për Klopp dhe Liverpool, pasi trajneri u detyrua të ndryshonte shumë gjëra në formacion dhe fitorja erdhi me përmbysje për më tepër. Pas sfidë, trajneri gjerman u shpreh i lumtur dhe së bashku me skuadrën do të besojë deri në fund te titulli kampion.

“Ne nuk dorëzohemi kurrë dhe këtë do të bëjmë edhe javën e fundit. Do të luajmë në shtëpi dhe atmosfera do të jetë e jashtëzakonshme. Natyrisht, jemi të vetëdijshëm që jo gjithçka është në dorën tonë, por ne do të bëjmë maksimumin dhe do të bëjmë detyrën, do të futemi në ndeshjen e fundit vetëm për tre pikët. Futbolli është një lojë e ndërlikuar, thjeshtë duhet të përqendrohesh te skuadra jote, jo të shohësh të tjerët. Më besoni, nuk po flas sikur Wolves, kundërshtari ynë në ndeshjen e radhës të mos ekzistojë, i respektoj në maksimum dhe e di shumë mirë që asgjë nuk do të jetë e lehtë. Kemi bërë një sezon të jashtëzakonshëm dhe të jashtëzakonshëm do ta mbyllim. Deri në sfidën e fundit le të shijojmë këtë ndjesi, prandaj ky sport është i veçantë” – u shpreh Klopp

Të dielën, më 22 maj në orën 17:00, Premier League do të luajë “aktin” e fundit të këtij edicioni dhe titulli kampion do të vendoset në 90 minutat finale. Manchester City do të luajë ndaj Aston Villa-s në shtëpi, ashtu si Liverpool që do të përballet ndaj Wolves. Tifozët e Liverpool kanë filluar të shpresojnë te legjenda e tyre, Steven Gerrard, i cili të dielën do të jetë kundërshtari i Guardiolës dhe ish kapiteni i “The Reds” në një farë mënyre ka në dorë fatet e titullit kampion, jo vetëm të këtij sezoni, por edhe të skuadrës së tij të zemrës.