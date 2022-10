Klopp: Super talent, Nunez duhet të kishte shënuar tre gola

Liverpoolit nuk i falen më gabimet në kampionat. “The Reds” regjistruan ndaj West Ham të dytin sukses 1-0 pas atij ndaj Manchester City. Këtë radhë vendosi goli i Darwin Nunez, i cili gjeti golin e tretë në Premier League.

Jurgen Klopp vlerësoi paraqitjen e djemve të tij, e cilësoi tepër të rëndësishme triumfin ndaj skuadrës londineze dhe thuri elozhe ndaj sulmuesit uruguaian. “Jam i lumtur, bëmë gjëra vërtetë të mira për shumë momente të lojës.

Për sa kohë që luajtëm mirë teknikisht, ne ishim të jashtëzakonshëm dhe krijuam shumë raste të rrezikshme. Por nëse nuk e bën gjatë gjithë ndeshjes një gjë të tillë ndaj West Ham, rrezikon deri në fund.

