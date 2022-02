Klubet me më shumë humbje nga merkato, Manchester United i ikin 1 miliard euro dekadën e fundit

Manchester United ka humbjet më të mëdha në transfertë në Evropë në dekadën e fundit, sipas institutit kërkimor me bazë në Zvicër, “CIES Football Observatory”.

Që nga viti 2012, United ka një shpenzim negativ neto prej më shumë se një miliard euro, shumë më shumë se Manchester City.

Studimi zbuloi se “Djajtë e Kuq” kanë shpenzuar 1.545 miliardë euro për transferime, duke kthyer 470 milionë euro në shitjet e lojtarëve.

Manchester United theu rekordin e transferimeve në Premier League, kur nënshkroi Paul Pogba në 2016 për 89.5 milionë paund dhe është vendosur të mos bëjë asnjë kthim për mesfushorin, kontrata e të cilit skadon në fund të sezonit.

Nënshkrime të tjera të kushtueshme përfshijnë Anthony Martial, 36 milionë paund, në 2015-ën dhe Donny van de Beek, 40 milionë paund, në 2020-ën. Të dy lojtarët u larguan në huazim në afatin kalimtar të janarit.

Kampioni i Premier Leagues, City është i dyti në tabelë me një shpenzim negativ neto prej 984 milionë euro. City ka shpenzuar 1.699 miliardë euro për lojtarët në dekadën e kaluar, por ka bërë 715 miliardë në shitje.

Paris Saint-Germain ishte i treti me humbje prej 914 milionë euro dhe Barcelona e katërta me 650 milionë. Arsenali kompletoi top pesëshen me humbje prej 583 milionë.