Klubi i Premier League-s zyrtarizon trajnerin italian

Klubi i Brightonit në Premier League ka zyrtarizuar trajnerin e ri, italianin Roberto De Zerbi, i cili merr vendin e lënë bosh nga Graham Potter (mori drejtimin e Chelsea).

Brighton njoftoi mbylljen me sukses të negociatave që kishin zgjatur disa ditë me trajnerin italian, që detyrën e fundit në krye të një pankinë e kishte kryer në Ukrainë, te Shaktar Donjeck. De Zerbi ka nënshkruar kontratë katërvjeçare me klubin anglez, deri më 30 qershor 2026.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022