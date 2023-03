Kombëtarja e minifutbollit, Sejko: Kemi eksperiencë, jemi mes pretendentëve

Kombëtarja e Shqipërisë në mini-futboll përgatitet në mënyrë intensive për ndeshjen e parë që do të zhvillojë në kampionatin europian që do të startojë pas pak ditësh. Irtan Sejko, trajneri i skuadrës kuqezi, tregon për Supersport/Digitalb se tashmë ekipi ka dhe eksperiencën me vete, diçka që i jep besim tek rezultate pozitive.

“Deri tani përgatijet po shkojnë shumë mirë, brenda pritshmërive për të arritur këtë fazë përgatitore. jemi munduar që të marrim elementët më të mirë të të gjitha kampionateve amatore të kompeticioneve që organizohen në Shqipëri. Këtë vit pritshmëritë i kemi më të larta edhe për shkak të eksperiencës që kemi fituar”, u shpreh Sejko.

Skuadra e minifutbollit të Shqipërisë do të matë forcat me Luksemburgun, Spanjën dhe Rumaninë, por Sejko beson se ekipi i tij është mes skuadrave favorite.

“Sa i takon shortit dhe ekipeve që gjejmë përballë jemi pak a shumë si në edicionin e fundit që luajtëm. Gjemë Spanjën dhe Rumaninë, që është dhe pretendentja kryesore. E kam thënë dhe më parë që kampionia del nga ky grup edicionin e shkuar, diçka që e besoj dhe në këtë edicion. Pa modesti them se Shqipëria është mes pretendentëve në këtë edicion”, u shpreh trajneri i kuqezinjve.

Sejko thekson se është shumë e rëndësishme që ekipi ta nisë me këmbën e mbarë në ndeshjen e 29 marsit ndaj përfaqësueses së Luksemburgut, për t’i hapur udhë kualifikimit drejt gjysmëfinaleve.

“Pjesa e kalendarit do jetë favorizues, pasi nëse ne arrijmë brenda pritshmërive që të marrim një rezultat pozitiv me Luksemburgun, ndërsa e fundit me Spanjën do jetë një ndeshje përgatitore, pra do të shkojmë për të përgatitur ndeshjen e radhës”, u shpreh Sejko.

Të gjitha ndeshjet që do të transmetohen live në ekranin e Supersport/Digitalb, m,e sfidat që do të luhen në datat 29-30-31 mars.