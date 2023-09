Kombëtarja e të amputuarve, kapiteni Çela: Futbolli terapi që të nxjerr nga izolimi

Kombëtarja shqiptare e të amputuarve po përgatitet me seriozitet maksimal për pjesëmarrjen në turneun ndërkombëtar të Ligës së Kombeve. Që do organizohet nga Federata Europiane e Futbollit për të Amputuar në bashkëpunim me UEFA-n. Në Skoci, në datat 27-29 tetor.

Kombëtarja e veçantë kuqezi ka zhvilluar këtë fundjavë një ndeshje përgatitore në fushën e Shtëpisë së Futbollit. Ku morën pjesë të gjithë lojtarët. Teksa FSHF ka dhënë mbështetjen që skuadrës t’i krijohen të gjitha kushtet në çdo aspekt. Për t’u përgatitur sa më mirë për këtë pjesëmarrje historike.

Kombëtarja shqiptare garon në Divizionin D të Ligës së Kombeve të Futbollit për Amputuar. Së bashku me Kosovën, Azerbajxhanin, Holandën dhe Skocinë. Ndeshjet do të luhen në qendrën sportive Dalgety Bay, Fife, Skoci.

Kapiteni i Kombëtares, Julian Çela, njëkohësisht edhe themeluesi i kësaj skuadre, është shfaqur i emocionuar për të gjithë këtë rrugëtim. Ai e cilëson futbollin si një terapi të mirë. Dhe një mundësi unike për të përfaqësuar Shqipërinë dhe ngjyrat kuqezi në kompeticione ndërkombëtare për të amputuar.

“Është një emocion shumë i bukur. Në fillim djemtë nuk e besonin kur unë e mblodha dhe e themelova këtë ekip. Pak a shumë vinin, por thonin ‘shiko, se nuk luhet futboll me një këmbë’. Por dalëngadalë ata e kuptuan se, po, jetës i rikthehesh dhe një herë.

Dhe futbolli është terapi që njeriun e nxjerr jashtë atyre mureve të izolimit ku ishin këto djem. Dhe kështu u bëmë pjesë e shoqërisë. Nga viti 2019 e deri më sot, ne stërvitemi rregullisht çdo javë.

Është e vështirë sigurisht, ndonëse FSHF na ka mbështetur në kompeticionet. Ashtu si edhe në këtë turne që do të marrim pjesë, Nations League. Gjithsesi, është bukur të ndihmosh një person që është si ti, t’i gjendesh atij, t’i japësh një dorë dhe t’i thuash jeta është e bukur.

Zoti e krijoi jetën e njeriut, që njeriu ta gëzojë atë. Edhe pse gjërat ndodhin, ne nuk i ndryshojmë dot dhe këta djem pastaj, mosbesues në fillim, ja ku janë sot duke përfaqësuar ngjyrat kuqezi“, tha Julian Çela për Fshf.org.

Sakaq, ambicia e Kombëtares shqiptare nuk është vetëm pjesëmarrja në këtë kompeticion, por synohet për të arritur në vendin e dytë në Divizionin D. Që do t’i siguronte ekipit kuqezi kualifikimin për në finalet e Europianit të viti të ardhshëm.

“Për ne është arritje që jemi bërë pjesë e Nations League, pas gjithë këtyre viteve duke përfaqësuar Shqipërinë, shpresojmë të kalojmë grupin, të zëmë vendin e dytë.

Do të ishte e bukur që ne ta luajmë ndeshje ashtu siç luhet, me fair-play me rregullat e duhura dhe djemtë e kanë kuptuar se si luhet dhe kanë goxha progres nga dita e parë që e kemi nisur këtë aventurë e deri më sot.

Unë në fakt hyj në lojë për t’u dhënë kurajo, por unë jam rasti më i vështirë nga ata pasi nuk kam asnjërën këmbë dhe them do luaj futboll. Shpresojmë të japim maksimumin në fushë dhe pse jo të arrijmë në vendin e dytë që do të na çonte në Europianin e vitit të ardhshëm“, theksoi Çela.

Federata do të mbulojë të gjitha kostot për pjesëmarrjen e kombëtares shqiptare në Ligën e Kombeve të Futbollit për Amputuar, duke pasur parasysh përgjegjësinë sociale dhe mundësinë që futbolli ka për të ndikuar pozitivisht në shoqëri e për t’i shtuar vlera pozitive shoqërisë.

Federata e Futbollit do të përdorë fuqinë e futbollit për të përmirësuar cilësinë e jetës së njerëzve, veçanërisht të kategorive të caktuara.