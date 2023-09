Kombëtarja, konkurrencë e jashtëzakonshme në çdo repart

Për kombëtaren mund të konsiderohet si momenti i së vërtetës. Sfidat me Çekinë dhe Poloninë do të vendosin fatin e eliminatoreve duke treguar njëkohësisht forcën e vërtetë të këtij grupi. Avantazhi i Shqipërisë është se vjen në rritje, në lojë e rezultate me kurën Sylvinho që i ka dhënë efektet e para dhe mbi të gjitha një lajm i mirë me shumë peshë është se futbollistët e kombëtares këtë shtator vijnë në formë. Konkurrenca është e madhe dhe Sylvinhos i duhet të kristalizojë formacionin duke patur parasysh një mori alternativash.

Duke nisur nga sulmi, në të dy ndeshjet e qershorit e kanë nisur si titullarë Cikalleshi dhe Jasir Asani. Kavajasi edhe këtë shtator vjen në gjendje optimale, 3 gola në 4 ndeshje në Turqi, një faktor për t’ju shtuar eksperiencës, personaliteti dhe përgjegjësisë, që ndoshta ndonjëherë e ndien edhe më shumë se ç’duhet. Në qershor goli i mungoi por është një nga ata sulmues që ofron shumë volum e sakrifikon në çdo zonë.

Asani bëri një debutim për duartrokitje me Moldavinë, lojtar që krijon edhe në hapësira të ngushta, tenton driblimin dhe epërsinë numerike, gol që zgjidhi ndeshjen me Moldavinë, asist i golit të parë ndaj Ishujve Faroe, cilësi dhe statistika që e mbajnë sërish në pole për formacionin.

Titullar ndaj Moldavisë ishte dhe Myrto Uzuni, që në ndeshjen me Ishujt Faroe u zëvendësua nga Taulant Seferi. Vlerat e beratasit nuk diskutohen, në Spanjë ka bërë namin edhe pse në kombëtare nuk ka gjetur ende dellin që e karakterizon me klubin, padyshim që shkelmon sërish për një vend titullari edhe ndaj Çekisë.

Me paraqitjen ndaj Ishujve Faroe la shije të mirë edhe Taulant Seferi, Sylvinho e ka sjellë nga Dubai i largët jo më kot dhe do t’i duhet ta ketë parasysh edhe për sfidat e radhës.

Lexoni edhe:

Një sulmues që vjen në rritje të jashtëzakonshme është padyshim Ernest Muci. Ish-i i Tiranës kishte një paraqitje monumentale në takimin e fundit me Legian e Varshavës, dygolësh dhe stadiumi që thërret emrin e tij. Me gjakftohtësinë e një killeri në zonë, është një ndër sulmuesit që japin më shumë siguri në raportin mes goditjeve drejt portës dhe golit. Finalizimi ndaj Ishujve Faroe e kuoton padyshim mes pretendentëve për një vend në formacion.

Sulmi këtë shtator ka sjellë edhe dy fytyra të reja. Mirlind Daku dhe Arbnor Muja. Të dy lojtarë me shumë potencial që militojnë në kampionate të forta, Daku vjen pas një transferimi të bujshëm në Rusi ku po tregon menjëherë me gola vlerat e tij, ndërsa Muja shkëlqen në Belgjikë me Anwerp. Edhe pse si më të rinjtë, nuk nisen nga radha e parë në garën për një vend si titullarë, padyshim që mund të kenë minutat e tyre për të nisur dhe ata garën në kërkim të ngjitjes së shkallëve të hierarkisë të sulmit.

Mesfusha

Një mori alternativash ofron edhe mesfusha. Mjafton të kujtosh se këtë herë Sylvinho u detyrua të lërë jashtë një ndër elementët më me përvojë dhe njëkohësisht të rëndësishëm, Amir Abrashin, që u shpall lojtari i muajit në Zvicër me Grashopers. Në vend të tij është thërritur Klaus Gjasula, zgjedhje teknike për centimetrat, për të cituar Sylvinhon. Gara në repartin e ndërmjetëm është e jashtëzakonshme.

Nedim Bajrami shënoi në të dyja ndeshjet e qershorit, mjafton kaq për të thënë se do të duhej një guxim i jashtëzakonshëm ta lësh jashtë, përtej faktit se i ofron shumë fantazi kombëtares. Ylber Ramadani, titullar si ndaj Moldavisë dhe Ishujve Faroem ishte një ndër më të mirët në fushë dhe vjen në entuziazmin e një transferimi në Serinë A ku e ka nisur menjëherë me këmbën e mbarë dhe me grintën e shpirtin luftarak garanton ekuilibrat mes dy fazave të lojës.

Kristjan Asllani vjen me më pak minuta, por ky është fati i dikujt që garon në nivelet më të larta te Interi ku i duhet të ulë në stol lojtarë të klasit botëror. Edhe pse nuk ishte titullar ndaj Moldavisë ndaj Ishujve Faroe me atë gol la kartëvizitën se mund të zgjidhë në çdo moment ndeshjet dhe lënia jashtë formacionit është një luks i vështirë për t’u përballuar.

Keidi Bare është një tjetër mesfushor që mund t’i lihen pa frikë çelësat e repartit të ndërmjetëm, pasi ka hedhur pas krahëve një sezon të shënjuar nga dëmtimet është padyshim një nga peshat e rënda për sa i përket rëndësisë në mesfushë.

E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Qazim Laçin, gjithmonë prezent dhe me notë pozitive sa herë është thërritur në mision. Prezenca te Sparta e Pragës ku po shkëlqen në kampionatin çek, është një motiv më shumë për ta marrë në konsideratë të enjten ndaj çekëve. Në mesfushë është rikthyer dhe Odise Roshi. Lojtari më me eksperiencë në kombëtare, sulmon, merr krahun, jep asist, tenton portën, është ndoshta një shkëndijë që ndryshon ritmin e garës kur gjërat duket se ngecin.

Mbrojtja

Konkurrencë ofron edhe mbrojtja, edhe pse bëhet fjalë për një repart të stabilizuar tanimë ku 4-shja e dy ndeshjeve të fundit ofron garanci dhe duke qenë në formë vështirë t’i nxjerrësh jashtë. Gjimshiti dhe Ismajli në qendër, Hysaj dhe Mitaj nga krahët ishin titullarë fiks në dy ndeshjet e fundit, dhe edhe për formën që vijnë janë padyshim favoritët absolutë për të zbritur në fushë që nga fillimi, edhe pse pozitat kërcënohen nga njerëz si Ivan Balliu apo Federik Veseli, Ajeti e Mihaj, edhe pse këta të fundit të paktën në letër duket se nisen nga radha e dytë në garën për një vend në formacion.

Porta është ndoshta reparti i vetëm ku Sylvinho mund të ketë më pak dyshime, titullar në ndeshjet e qershorit edhe në shtator duket se Berisha është kandidati kryesor për numrin një për vetë faktin se e ka nisur mirë shtatorin me një penallti të pritur ndaj Juventusit, teksa Strakosha vuan mungesën e minutave, dhe dihet në një rol si ky, vetëbesimi është një faktor thelbësor.

Një kombëtare në formë që i duhet të luftojë për ndeshjet e jetës, ndërkohë që edhe gara për një vend në formacion është e jashtëzakonshme. Sylvinho këtë herë duket se ka vetëm vështirësinë e përzgjedhjes mes elementëve që vijnë njëri më në formë se tjetri, por si i thonë një fjale. “të tilla halle paçim”, e rëndësishme është që në fushë të zbresin gjithmonë më të mirët!