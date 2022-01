Edhe Kombëtarja shqiptare U-16 do të zbresë në fushë këtë të premte, ku do të zhvillojë një seleksionim një ditor, me lojtarë të vitlindjes 2007 në Qendrën Sportive të Ekipeve Kombëtare në Kamëz.

Trajneri i ekipit Kombëtar, Agron Kërçova ka ftuar në këtë seleksionim rreth 30 lojtarë të talentuar, të cilët aktivizohen në kampionatin shqiptar të moshave. Futbollistët e vegjël do të kenë mundësi të kryejnë testime nga më të ndryshmet, duke treguar cilësitë e tyre në fushë.