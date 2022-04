Komisioni i Posaçëm për Reformimin e Rregulloreve të FSHF i krijuar me vendim të Komitetit Ekzekutiv ka nisur nga puna, duke zhvilluar mbledhjen e parë që pas krijimit. Detyra e këtij komisioni do të jetë së pari gjetja e një formule, e cila të garantojë arritjen e qëllimeve strategjike të FSHF, pra masivizim, edukimi, infrastruktura, futbolli vajzave, mirëqeverisja etj.

Ky komision përbëhet nga z. Abdyl Kuriu (Kryetar), z. Koço Kokëdhima (Anëtar), z.Aldi Topçiu (Anëtar). Mbi bazën e detyrave të caktuara nga Komiteti Ekzekutiv i FSHF-së, Komisioni i Posaçëm filloi nga puna për studimin dhe rishikimin e rregulloreve/kodeve/udhëzimeve të FSHF-së në çdo nivel, duke u konsultuar me anëtarët dhe palët e interesuara me qëllim hartimin e një reforme në formatin e aktiviteteve futbollistike dhe rregulloreve përkatëse.Për t’i arritur këto qëllime u propozua të ndiqen këto hapa: Së pari, të studiohen pikat e forta dhe të dobëta të formateve aktuale të garave. Së dyti, të krahasohen formatet aktuale me ato të vendeve më të zhvilluara nga ana e futbollit. Së treti, të hartohet një propozim fillestar për këto kompeticione. Së katërti, (dhe kjo mund të bëhet njëkohësisht) të ketë konsultime me grupet e interesit përpara se t’ia dërgojmë propozimin Komitetit Ekzekutiv.