Konfirmohet lajmi i SuperSport, Partizani firmos me mbrojtësin dardan

Partizani zyrtarizon afrimin e Altin Bytyçit nga Kukësi, lajm që u raportua nga SuperSport gjatë ditës së enjte. Kampionët e Shqipërisë kanë siguruar një përforcim me vlera në qendrën e mbrojtjes.

22-vjeçari dardan, i cili mund të luajë edhe si mbrojtës i djathtë, ishte pjesë e Kukësit në tri sezonet e fundit, ndërkohë që ka luajtur edhe me Laçin më parë në Shqipëri.

Me verilindorët zhvilloi 90 ndeshje në total. Edhe pse në qershor rinovoi me Kukësin, Bytyçi ka zgjidhur kontratën dhe sot ka firmosur me Partizanin deri në vitin 2026. Me opsionin e zgjatjes së bashkëpunimit me një tjetër vit.

“Partizani njofton arritjen e marrëveshjes me Altin Bytyçin. Mbrojtësi i bashkohet kampionëve të Shqipërisë pas 3 sezoneve pozitive te Kukësi.

22-vjeçari nga Suhareka ka firmosur një kontratë 3-vjeçare me opsion rinovimi edhe për një tjetër sezon me të kuqtë. Bytyçi do ti bashkohet menjëherë ekipit në seancën e radhës”, lexohet në komunikatën e të kuqve.

Lojtari pritet të jetë një armë plus për trajnerin Zoran Zekic në duelet e raundit “play-off” në Conference League kundër kazakëve të Astanës.

Takimi i parë do të zhvillohet të enjten e ardhshëm (24 gusht) në transfertë. Një javë më pas, sfida e kthimit në Shqipëri, me “Demat” që synojnë të mbërrijnë në fazën e grupeve. Për herë të parë në histori.