Konsiderohet ndër më të mirët e historisë, mesfushori spanjoll drejt rënies nga kategoria

Ka fituar 37 trofe në karrierë (32 me fanellën e Barcelonës, tre me atë të kombëtares spanjolle dhe dy të fundit në Japoni), por Andres Iniestan ekziston fantazma e rënies nga kategoria për herë të parë në karrierë: Vissel Kobe është në vendin e parafundit të J- Ligas, pasi ka fituar vetëm 4 pikë në dhjetë ndeshjet e para të kampionatit.

Në pankinë, në vend të Atsuhiro Miura në detyrë që nga viti 2020, u thirr veterani spanjoll Miguel Angel Lotina.

“Ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë fitoren dhe të përpiqemi të përmirësohemi”, – tha Iniesta, i cili do të mbushë 38 vjeç në maj. Don Andres, nënshkroi me skuadrën e qytetit port për 30 milionë dollarë në vit, ndërsa në muajin maj të vitit 2021 zgjati kontratën (do të jetë e fundit për të) për dy vite të tjera.