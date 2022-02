Kosova, miqësore me gjysmëfinalisten e Kupës së Kombeve të Afrikës

Në kuadër të ndeshjeve miqësore të muajit mars, Federata e Futbollit e Kosovës ka zyrtarizuar zhvillimin e një miqësoreje me Burkina Fason. Takimi me Burkina Fason do të zhvillohet më 24 mars në Prishtinë.

Kombëtarja e Burkina Fasos pak ditë më parë arriti deri në gjysmëfinale të Kupës së Kombeve të Afrikës dhe aktualisht renditet në vendin e 56-të në ranglistën e FIFA-s, prandaj çmohet si një kundërshtare mjaft e fortë për dardanët.

Kosova ka luajtur kundër Burkina Fasos miqësore edhe në mars të vitit 2018-të dhe atë takim e ka fituar me rezultatin 2-0.

Përveç se me Burkina Fason, Kosova do të zhvillojë edhe një ndeshje tjetër miqësore, atë me Zvicrën, në Zyrih, më 29 mars.