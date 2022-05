Kosova para provës në Nations League, Alain Giresse publikon listën me lojtarët e grumbulluar

Trajneri i Kosovës, Alain Giresse ka publikuar listën me lojtarët e grumbulluar për katër sfidat e muajit qershor në kuadër të Nations League. Dardanët bëjnë pjesë në Gruppin e 2 të Ligës C, ndërsa synojnë të marrim maksimumin në këtë kompeticion teksa e nisën atë me ndeshjen në transfertë, më datë 2 qershor ndaj Qipros.

Më pas, Kosova angazhohet në dy ndeshje shtëpiake, atë ndaj Greqisë dhe Irlandës së Veriut respektivisht më datë 5 dhe 9 qershor. Ndërsa, takimi i katërt do të luhet sërish në transfertë, më datë 12 qershor ndaj Greqisë. Grumbullimi i Dardanëve do të nisë më datë 27 maj.

Lista e lojtarëve të grumbulluar: