Koulibaly refuzon rinovimin me Napolin, pritet transferimi në Angli

Khalidou Koulibaly refuzon sërish ofertën e Napolit për rinovim, ndonëse klubi itlian kishte shkuar deri në shifrën e 6 milionë eurove neto. Sipas mediave italiane, pas këtij refuzimi duket se fshihet pikërisht Chelsea, që ka bindur senegalezin të transferohet në Londër dhe në ditët e ardhshme do të prezantohet me një ofertë konkrete për Napolin.

Presidenti Aurelio De Laurentiis dëshiron të mos e shesë mbrojtësin në Serinë A dhe për t’u mbrojtur nga ndonjë sulm i shpejtë i Juventusit, është gati të pranojë ofertën e Chelsea-t, pasi në të kundërt rrezikon ta humbë me parametra zero verën e ardhshme.

Koulibaly pritet të bashkohet me skuadrën sot në Dimaro, ku do të shkojë bashkë me menaxherin e tij, Fali Ramadanin, i cili pritet të takojë edhe presidentin De Laurentiis, për ta vënë në dijeni mbi interesimin e Chelsea-t.

Vlen të theksohet se londinezët janë gati të shkojnë deri në 30 milionë euro, shifër kjo e pranueshme për një futbollist kontrata e të cilit skadon vetëm një vit më vonë, ndërsa vetë senegalezi pritet të firmosë për 4 sezone, me pagë prej 8 milionë eurosh në vit.