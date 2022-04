Krahasimi/ Kastrioti merr katërfishin e pikëve në 15-javëshin e dytë, humbasin Kukësi dhe Vllaznia

Kur kanë mbetur edhe gjashtë javë nga fundi i Abissnet Superiores, shumë skuadra të cilat e kishin nisur sezonin me objektiva madhorë apo me objektiv mbijetesën, iu përmbysën pritshmëritë nisur nga ajo që treguan në fushë. Duke qenë se janë mbyllur 30-të javë kampionat, atëherë kemi mundësinë të bëjmë një krahasim mes 15-të javëve të para të Superiores dhe 15-të javëve të dyta, ku vërehet qartë luhatja e disa skuadrave të cilat në fund nuk përmbushen objektivat.

Kështu, skuadra më konstante konfirmohet Tirana që në të dy 15-javëshat ka koleksionuar nga 33 pikë dhe qëndron me meritë në krye të klasifikimit me 64 pikë në total. Nga ana tjetër, një nga ekipet që është shndërruar në 15-javëshin e dytë është Kastrioti. Krutanët, ndryshe nga sa bën në fillimet e kampionatit ku mblodhën vetëm tetë pikë pas 15 javësh, tashmë e shohin veten në vendin e gjashtë të klasifikimit me plot 40 pikë.

E thënë ndryshe, të besuarit e trajnerit Emiliano Çela kanë grumbulluar katërfishin e pikëve që morën në 15 javët e para dhe tashmë synimi shkon përtej mbijetesës pasi ajo duket e garantuar. Nga ana tjetër, krahasimi mes dy 15-javëve, nxjerr në pah edhe sa humbi Kukësi në gjysmën e dytë të sezonit me verilindorët që në 15 javët e dyta të kampionatit grumbulluan vetëm 18 pikë, dhjetë pikë më pak nga sa morën në fillim dhe në këtë formë, synimi titull u harrua shpejt ndërsa objektiv është një vend në Kupat e Europës.

Sakaq, një tjetër skuadër e cila në gjysmën e dytë të sezonit nuk ka mundur të ruajë ritmin është edhe Vllaznia, me shkodranët të cilët në 15-javët e dyta të Superiores koleksionuan 17 pikë, tetë më pak se 15-javëshi i parë. Nga ana tjetër, zhgënjim ka qenë edhe Dinamo me kryeqytetasit që javë pas jave ndryshuan objektivat madhorë për të mbërritur te mbijetesa, e cila vështirë të garantohet.

Dinamovitët në 15-javët e para të kampionatit grumbulluan 15 pikë, ndërsa në 15-javëshin e dytë, tetë pikë. Shumë keq edhe Skënderbeu në 15-javët e dyta me korçarët që kanë koleksionuar vetëm gjashtë pikë e kështu sezonin e ardhshëm i pret Kategoria e Parë. Ndërkohë, Egnatia ka bërë mirë në 15-javët e dyta të kampionatit duke koleksionuar 20 pikë, gjashtë më shumë se në 15-javët e para me rrogozhinasit që luftojnë për të shmangur zonën e Play-Out.

Ndërkaq, një rritje prej shtatë pikësh ka pasur Partizani ndërsa Laçi në këtë krahasim ka humbur vetëm një trepikësh sa i takon 15-javëshit të dytë, ndërsa Teuta ka qenë konstante duke grumbulluar nga 18 pikë në të dyja rastet.

Krahasimi me dy 15-javëve të Superiores: