“Kreu varet nga Tirana”, Longo: Ja pse nuk luajti sot Shkurtaj

Pas triumfit me rezultatin 4-0 ndaj ekipit të Kastriotit, trajneri i Kukësit, Diego Longo është shprehur se është shumë I lumtur për rezultatin e marrë këtë të dielë nga skuadra e tij, ndërsa theksoi se merita është e gjitha e ekipit.

Tekniku italian theksoi ndër të tjera se është shumë i lumtur për Bahtirin, pasi sipas tij ai tregoi që edhe lojtarët që kanë pasur pak minuta në dispozicion janë në super formë.

Ndërsa sa i përket kreut të renditjes së Abisxnet Superiore, Longo shtoi se nuk varet vetëm nga ta,por edhe nga rezultatet që do të marrë Tirana.

Fitorja ndaj Kastrioti: Jam lumtur për rezultatin që kemi marrë në një ndeshje të tillë, pasi luanim ndaj një kundërshtari që në ndeshjen ndaj Partizanit apo Dinamos kishte pësuar vetëm dy gola, ndaj jemi të lumtur për këtë rezultat.

Ndeshjet e radhës: Na presin shumë ndeshje të rëndësishme, një është ajo kundër Laçit, e cila na ka marrë pikë të këtë sezon rëndësishme, me një humbje dhe një barazim, por besoj se do të jemi mirë në vazhdim dhe do ia dalim.

Skuadra: Ata e morën fitore dhe jam i kënaqur, më shumë për Bahtirin sepse nuk ka pasur shumë minuta, por e tregoi se ka vlera dhe jam I kënaqur me të gjithë lojtarët e mi.

Shkurtaj: Shkurtaj është më mirë përsa i përket formës fizike, por dje gjatë stërvitjes ai pati një problem në pulpë dhe nuk donim të rrezikonim dhe shpresoj të rikthehet së shpejti.

Tirana: Ne do të luftojmë, kjo varet edhe nga ata, kjo do të thotë se edhe ata kanë presin, por do kenë stresin që ne jemi aty.