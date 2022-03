Kritikat ndaj Donnarummas në Francë, Juvja gati të përfitojë

Gjithçka ndryshoi në pak minuta për Gianluigi Donnarumman. Italiani e ruajti të paprekur rrjetën në ndeshjen e parë kundër Realit të Madridit, por në sfidën e dytë në “Bernabeu”, Benzema e vuri nën presion për t’i shkatërruar mbrëmjen. PSG-ja pretendon se është shkaktuar ndërhyrje e gabuar ndaj “gardianit” italian, që në fakt pësoi edhe dy gola të tjerë nga i njëjti autor, Benzema. Ishte sezoni i parë që merrte pjesën në kompeticion madhor për klube, diçka që nuk e kishte provuar me fanellën e Milanit.

Trishtimi për këtë eliminimin që pritet të ketë pasoja. Parizienët sigurojnë se do të vlerësojnë gjithçka ka ndodhur dhe përfundimi i analizës mund të ndikojë edhe të ardhmen e Donnarummas.

Në Itali, megjithatë, ka nga ata që shpresojnë se situata e tensionuar e këtyre ditëve do të çojë në një divorc të papritur me parizienët. Është Juventusi, siç raporton AS, që po përpiqet prej muajsh t’i bashkohej si lojtar i lirë një vit më parë. Nuk do të ishte një operacion i thjeshtë, por sipas “La Gazzetta dello Sport”, bardhezinjtë janë në rreshtin e parë në pritje të lëvizjeve të mundshme. Ndërkohë Gigio mori një telefonatë nga trajneri Mancini dhe lëvdata nga një tjetër legjendë, Zoff: “Ai është ende një nga më të mirët dhe gabimi i tij nuk është më i rëndë se pjesa tjetër e shokëve të tij të skuadrës. Donnarumma është i mrekullueshëm, do të na ndihmojë të kualifikohemi në Botë. Shpresoj të barazojë rekordin tim me të kaltrit, duke e fituar botërorin pas Kampionatit Europian”.

Gjithsej 18 ndeshje të luajtura në të cilat ai ka pësuar 14 gola dhe ka mbajtur pastër portën në tetë raste. Disa të dhëna që pas gabimit të tij në Madrid, mund ta shpëtojnë atë lënia në stol.