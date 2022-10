Kriza e Juves, Capello: Çfarë do u thoja lojtarëve po të isha në vend të Allegrit

Juventusi ndodhet në krizë totale pas humbjes 2-0 në transfertë përballë Maccabi Haifa, disfatë që shuan pothuajse përfundimisht shanset e bardhezinjve për t’u kualifikuar në Champions League.

Tifozët vazhdojnë prej kohësh të kërkojnë largimin e Max Allegrit, por drejtuesit e rekordmenëve të futbollit italian as që kanë ndërmend të shkarkojnë teknikun nga Livorno.

Fabio Capello, një emër i madh i trajningut italian, gjatë analizës së kryer në Sky Sport rreth humbjes së rëndë në Izrael, zbuloi se çfarë do u kishte thënë lojtarëve nëse do ishte në vend të Allegrit.

“Çfarë do t’i kisha thënë skuadrës në dhomat e zhveshjes pas disfatës me Maccabin? Djema, po jua them qetësisht: kemi prekur fundin! Fajtori kryesor jam unë, por duhet të ngrihemi të gjithë bashkë”, deklaroi Don Fabio.