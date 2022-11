Kroos: E sigurt që nuk luaj në një klub tjetër, nuk zgjedh mes Championsit dhe Botërorit

Mesfushori gjerman i Realit të Madridit, Toni Kroos, i cili mori dy kartonë të verdhë kundër Gironas, ishte lojtari i zgjedhur nga “Los Blancos” për të folur për mediet para ndeshjes së Championsit, kundër Celtic, në “Santiago Bernabeu”.

E ardhmja e mesfushorit: “Jam shumë mirë, ndihem mirë fizikisht. Jam shumë i qetë për rinovimin. As nuk e di se çfarë do të ndodhë. Këtu do të dal në pension, por nuk e di kur. Nuk ka asgjë të re re.”

Penalltia e Asensios: “Nuk më pëlqen të flas për këto gjëra. Për mua nuk është penallti. Nuk u kushtoj shumë rëndësi vendimeve të arbitrave, ata do të vendosin çfarë besojnë. Nuk dua të them se nuk fituam për shkak të kësaj; nuk fituam sepse për 70 minuta nuk luajtëm sikur të ishte finale”.

Championsi i gjashtë: “Nuk mendoj për statistikat. U largova nga vendi im shumë i ri dhe doja të kisha sukses. Më intereson cilësia më shumë se sasia. Sigurisht që Champions League është synimi ynë, si gjithmonë. Gjithmonë duket e pamundur, por… nuk do të ishte keq ta fitoja një Champions të gjashtë.”

Championsi apo Botërori? “Është shumë e vështirë. Kupa e Botës luhet çdo katër vjet, pra mund të marrësh pjesë dy ose tri herë, por unë nuk do të zgjedh. Këto janë momente shumë të veçanta.”