Kualifikimi në gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, Brdariç: Lojë jo e bukur, por kishim fat

Pas fitores me rezultatin 3-1, ndeshja e parë (2-1) dhe e dyta (1-0), në dy takimet çerekfinale të Kupës së Shqipërisë ndaj Flamurtarit, ku siguroi gjysmëfinalen, trajneri i Vllaznisë, Thomas Brdariç tha se pavarësisht lojës jo të mirë sot ka rëndësi rezultati.

“E rëndësishme është që u kualifikuam, pavarësisht lojës jo shumë të mirë, synimi ynë ishte kualifikimi, ndoshta kishim dhe shumë fat.”-theksoi ai.

Tekniku shtoi se sa i përket lojtarëve që luajtën sot do ua bëj në një ditë tjetër analizën.

“Mendoj se duhet të jemi të kujdesshëm përsa i përket analizës së lojtarëve,pasi edhe fusha nuk ishte në gjendjen më të mirë. Duhet të jemi të fokusuar te ndeshja e radhës dhe më pas do të analizojmë dhe ndeshjen e sotme.”-shtoi Brdariç.

Ndërsa duke folur për takimin e kampionatit që do të ketë të dielën ndaj Teutës, trajneri i shkodranëve u shpreh se janë në formë të mirë dhe për atë përballje do kenë edhe mbështetjen e tifozëve.

“Përpara përballjes me Laçin kemi pasur një përmirësim shumë të madhe edhe pse takimin me Laçin nuk arritëm ta fitojmë. Takimi i radhës me Teutën do të jetë një takim që do të kemi shumë mbështetjen e tifozëve tanë dhe besoj se do të dalim mirë.”-deklaroi Thomas Brdariç.