Kualifikimi në “Katar 2022”, reagon Ronaldo: Nuk ndalemi këtu, dua të fitoj!

Cristiano Ronaldo i gëzohet kualifikimit të Portugalisë në Kupën e Botës “Katar 2022”, pas sukseseve të arritura në play off ndaj Turqisë dhe Maqedonisë së Veriut.

“Ka shumë mënyra për të arritur objektivin e dëshiruar. Ndonjëherë rruga mund të mos jetë aq e drejtpërdrejtë sa do të dëshironim, por gjëja më e rëndësishme është të arrijmë ku dëshirojmë,” – shkruan CR7 në Instagram. – “Në aspektin personal, po shkoj në Kampionatin tim të pestë Botëror dhe në finalet e një eventi të rëndësishëm për herë të 12 me Portugalinë me të njëjtin entuziazëm si herën e parë, por me një ambicie shumë më të madhe, ambicien për të përmbushur dëshirën e të gjithëve. Dua të fitoj! Tani për tani, mund të buzëqeshim me ndjenjën e arritjes në finalet e Botërorit, por ne nuk duam të ndalemi me kaq. Duam më shumë! Duam shumë më shumë! Për veten dhe Portugalinë. Drejt Katarit!”.