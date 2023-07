Kualifikueset e UEFA-s, SuperSport sjell emocionet e ndeshjeve të Ballkanit dhe Vllaznisë

Vllaznia nis një projekt të ri nga mesi i këtij muaji, me qëllimin për të rikthyer shkëlqimin e dikurshëm. Kuqeblutë do të nisin rrugëtimin e tyre në Europë në datën 13 korrik ku do të përballen me Linfield në transfertë, ndërkohë që kualifikimi do të vendoset një javë më vonë në Loro Boriçi, sfidë që do të vijë live dhe ekskluzivisht në ekranin e SuperSport. Shkodranët, në rast kualifikimi do të luajnë në turin e dytë të kualifikueseve të Conference League me polakët e Pogoń Szczecin.

Ballkani është skuadra e parë dhe e vetme nga Kosova që ka marrë pjesë në një fazë grupesh të kompeticioneve të UEFA-s. Skuadra Dardane arriti sezonin e shkuar që të kishte një aventurë të gjatë në arenën ndërkombëtare, duke shkruar historinë. Skuadra nga Suhareka synon që edhe këtë verë të ketë një rrugëtim të gjatë, teksa nis aventurën eurpopiane në 11 korrik ndaj Ludogorets.

Supersport/Digitalb do të sjellë në shtëpitë tuaja nisjen e rrugëtimit të të besuarve të Ilir Dajës, që do të synojnë ta nisin me këmbën e mbarë aventurën e tyre europiane. Po ashtu, edhe ndeshjet shtëpiake të Dritës dhe Gjilanit do të vijnë për të gjithë të pasionuarit në ekranin e SuperSport.

Gjithashtu, SuperSport do të sjellë për të gjithë ndeshjet në shtëpi të tre skuadrave të Maqedonisë së Veirut, Strugës, Shkupit dhe Shkëndijës.