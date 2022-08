Kukësi godet në merkato, prezanton ish-in e Korabit dhe një mesfushor anglez

Kukësi ka prezantuar afrimin e Laurenc Xhekës dhe mesfushori anglez Layton Ndukwu. Si Xheka ashtu dhe Layton janë bashkuar prej disa kohësh me ekipin kuksian, por fillimisht u është dashur që të bindin stafin teknik, që duket se ka dhënë aprovimin për t’u ofruar kontrata. Xheka ka firmosur me klubin kuksian për 3 sezonet e ardhshme, ndërsa Layton do të jetë pjesë e verilindorëve për dy sezone.

22-vjeçari Xheka ka qenë pjesë e Korabit në sezonin e fundit, teksa në të shkuarën ka luajtur edhe për Kastriotin e Teutën. Nga ana tjetër Layton ka luajtur në kampionatin anglez, duke qenë një prodhim i akademisë së Leicester City, teksa ka debutuar edhe me ekipin e parë. Në të shkuarën, 23 vjeçari ka qenë pjesë e moshave të Anglisë.

Kuksianët e nisën sezonin e ri duke barazuar me Tiranën, ndërsa ka qenë një prej ekipeve më aktive në merkaton e verës, teksa ka ndryshuar më shumë se gjysmën e organikës. Pretendimet e verilindorëve mbeten maksimale dhe në këtë edicion të ri. Trajneri Gega pak javë më parë deklaroi se te Kukësi merkato mbetet e hapur, por tani mbetet për t’u parë nëse do të ketë më afrime pas marrëveshjeve me Xhekën dhe Layton.