Kukësi pa “shënjestër”, kundërpërgjigjet edhe Egnatia (VIDEO)

Kukësi pret në Kamëz, Egnatian, me verilindorët të cilët do të kërkojnë të rikthehen te tre pikët pas dy barazimeve radhazi ndërsa synojnë të mbërrijnë vendin e dytë. Trajneri Diego Longo ka përzgjedhur edhe formacionin titullar, me portierin Çollari që luan ndeshjen e dytë radhazi, ndërsa nga minuta e parë e nis edhe Bahtiri, i cili ka marrë rolin e një sulmuesi “fals”, të paktën ajo që reflektohet në letër.

Nga ana tjetër, Egnatia është në një moment të mirë pas dy fitoreve radhazi, mirëpo ende nuk ka asgjë të sigurt sa i takon mbijetesës ndaj pikët janë të mirëpritura në kampin rrogozhinas. Ndërkaq, tekniku Zekirija Ramadani është pa portierin Bruno Puja (ka plotësuar numrin e kartonëve të verdhë) teksa në vendin e tij luan Hasanbelli.

Kronika e ndeshjes:

29′ Shfaqet më në fund edhe Egnatia, rrogozhinasit i shkojnë pranë golit me anë të Bledar Lilës

28′ Verilindorët provojnë me Lulajn, por mbrojësi nuk ka saktësinë e duhur

21′ Sërish Kukësi në aksion, Bahtiri lëviz mirë në zonë, pason për Basan që godet portën por topi ndalet nga Krivanjeva

10′ Mundësi e artë për Edi Basan, por kroati nuk përfiton dhe gabon i vetëm përballë portierit Hasanbelli

4′ Kukësi e nis me vrull sfidën, por Krasniqi largon topin në këndore edhe pse rrezikon jo pak portën e tij

1′ Nis ndeshja në stadiumin e Kamzës, Kukësi pret Egnatian

Formacionet zyrtare:

Kukësi (4-3-3): Çollari, Gligorov, Lulaj, Pëllumbi, Ndreca, Gj.Taipi, De Lucas, Sh.Taipi, Basa, Bahtiri, Musta

Trajneri: Diego Longo

Egnatia (4-2-3-1): Hasanbelli, Ymeralilaj, Krasniqi, Krivanjeva, Allmuça, Duranski, Agbekpornu, Lila, Ademi, Jackson, Pedro Augusto

Trajner: Zekirija Ramadani