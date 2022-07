Kukësi zyrtarizon një mbrojtës, e transferon nga kampionati armen

Klubi i Kukësit ka zyrtarizuar marrëveshjen me futbollistin brazilian Ebert Cardoso Da Silva, i cili mbulon rolin e mbrojtësit. 29-vjeçari, që për herë të parë do të provojë një eksperiencë në Abissnet Superiore ka firmosur një kontratë njëvjeçare me opsion rinovimi për një tjetër sezon. Sakaq, Ebert është transferuar nga kampionati armen ku më parë është aktivizuar me klubin e Norvank, por edhe me Van e Urartu.

Ebert ka një CV të pasur duke qenë se në të kaluarën ka luajtur edhe në Ukrainë me skuadrën e Metalist, në Bullgari me Bate Plovdiv. Ndërkaq, Ebert është shndërruar në lojtarin e shtatë që Kukësi afron në këtë merkato pas Jakup Berishës, Antonio Ilieski, Ante Zivkovic, Kristi Kote, Arbër Basha dhe Rimal Haxhiut.

Njoftimi i klubit të Kukësit: