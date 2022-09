Kukësi zyrtarizon trajnerin e ri, prezantimi në “Air Albania”

Nuk ka më asnjë dilemë mbi pasuesin e Skënder Gegës te Kukësi. Klubi verilindor ka zyrtarizuar mbrëmjen e kësaj të diele emërimin e Enkeleid Dobit trajner të parë. Prezantimi i 47-vjeçarit para medieve do të bëhet të hënën dhe më pas do të drejtojë seancën e parë stërvitore si trajner i Kukësit në kompleksin “Football Republic”. Përveç trajnerit, do të prezantohet edhe drejtori i sportiv.

Dobi merr drejtimin e Kukësit pas një eksperience në Poloni, ku ka drejtuar skuadrat Gornik Polkoëice dhe Ëidzeë Lodz. Ndihmëstrajner i Kukësit do të jetë një emër shumë i njohur për klubin verilindor, Ylli Shameti.