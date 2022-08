Kumbulla del i dëmtuar, Dybala çon Romën në majë

Marash Kumbulla luajti më pak se gjysmë ore lojë në fitoren 3-0 të Romës përballë Monzas në javën e katërt të Serisë A. Në minutën e 28-të, kur verdhekuqtë po kryesonin 1-0 me gol të Paulo Dybalas, mbrojtësi shqiptar kërkoi ndërrim pasi nuk mund të vazhdonte më gjatë. Në vend të tij u aktivizua anglezi Smaling. Mbetet për t’ua parë nëse qendërmbrojtësi kuqezi rrezikon grumbullimin për ndeshjet e shtatorit të kombëtares.

Vetëm pak çaste me vonë Dybala shënoi të dytin personal, duke “vrarë” shpresat e Monzës për rezultat pozitiv. Në minutën e 61-të Ibanez realizoi të tretin për skuadrën e Mourinhos, që përfiton në këtë mënyrë edhe nga ndalesa 0-0 e Milanit në fushën e Sassuolos, duke marrë kreun e klasifikimit.

Nuk bëri blof as Interi, që iu imponua po 3-1 Cremoneses me gola të Correas e Barellas në pjesën e parë dhe të Lautaros në fraksionin e dytë. Modestët e Cremoneses e shënuan golin e nderit në minutën e fundit të kohës së rregullt me Okereken.

Zikaltrit renditen pas Romës, me vetëm një pikë më pas se verdhekuqtë e një më shumë se Milani.