Kupa e Italisë ndizet në çerekfinale, skuadrat zbresin në fushë mesjavën e ardhshme

Me triumfin 6-1 ndaj Salernitanës, Juventus u kualifikua në çerekfinalet e Kupës së Italisë, duke kompletuar edhe 4 çiftet, që do të zbresin në fushë mesjavën e ardhshme.

Kështu gjithçka do të nisë mbrëmjen e të martës, me Fiorentinën që do të presë në “Artemio Franchi” Bolognën surprizë, teksa dy skuadrat do të luftojnë për një biletë për një gjysmëfinale.

Çerekfinalet ndizen të mërkurën, me derbin e kryeqytetit Lazio-Roma, që do të përballen në orën 18:00 në “Olimpico”, ndërsa në mbrëmje vëmendja do të spostohet në “San Siro”, aty ku Milani do të presë Atalantën.

Të enjten Juventusi do të presë Frosinonen për të kompletuar edhe çiftet gjysmëfinaliste, teksa të katër ndeshjet çerekfinale do të transmetohen live dhe ekskluzivisht në ekranin e SuperSport…