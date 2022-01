Kupa e Italisë/ Rotacion masiv tek Interi, Kristjan Asllani titullar në “San Siro”

Nuk ka kohë për pushim tek Interi. Kampionët e Italisë zbresin sot në fushë ndaj Empolit, sfidë e vlefshme për një biletë në raundin çerekfinal të Kupës së Italisë. Takimi që do të zhvillohet në “San Siro” duke nisur prej orës 21:00, do të transmetohet në Supersport 2.

Trajneri Simone Inzaghi pritet të bëjë rotacion masiv për këtë përballje. Marcelo Brozovic është i pezulluar, dhe do të jetë hera e parë që mesfushori kroat humbet një ndeshje me Inzaghin si trajner, teksa në stol do të përfundojnë emra si Skriniar, Barella, Calhanoglu, Perisic, Bastoni dhe Dzeko.

Formacionet e mundshme

INTER (3-5-2): Radu; D’Ambrosio, Ranocchia, Dimarco; Dumfries, Vecino, Vidal, Gagliardini, Darmian; Lautaro, Correa.

EMPOLI (4-3-2-1): Furlan; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Marchizza; Asllani, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso.

Pushim edhe për Samir Handanovic, me portën që do t’i besohet rumunit Radu. Ndryshime edhe tek Empoli, aty ku pritet ta nisë si titullar Kristian Asllani. Mesfushori 19-vjeçar (5 ndeshje me Shqipërinë u21) do të luajë nga minuta e parë bashkë me Nedim Bajramin, ndërsa në stol do të ulen Ardian Ismajli dhe Samir Ujkani.

Sassuolo-Cagliari është takimi tjetër i ditës së sotme në Kupën e Italisë. Sfida e raundit të 1/8-ve fillon në orën 17:30 dhe do të transmetohet në Supersport 2. Asan Mata është grumbulluar nga trajneri Alessio Dionisi në ndeshjet e fundit me Sassuolon.

18-vjeçari i talentuar shqiptar (6 ndeshje dhe 1 gol me Shqipërinë U19) aktivizohet si mesfushor i majtë dhe qendror, dhe sot shpreson të bëjë debutimin me ekipin e parë të Sassuolos.