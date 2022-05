Kupa e Shqipërisë me finale “të re”, ja cilat janë sfidat më të përsëritura

Kupa e Shqipërisë në edicionin e saj jubilar të 70-tin, do të kulmojë me një finale të re, si Vllaznia-Laçi. Në historinë e këtij kompeticioni janë 16 klube, të cilat kanë mundur të sigurojnë një biletë për të luajtur për trofeun e lakmuar, nga të cilat vetëm 12 kanë mundur të shkruajnë emrin në listën e fituesve.

Ndër to Tirana ka dalë 16 herë fituese në 26 finale të luajtura, e ndjekur nga Partizani 15, Dinamo 13, Vllaznia 7, Flamurtari dhe Teuta 4, Besa, Laçi, Kukesi dhe Elbasani 2, si dhe Apolonia dhe Skënderbeu nga 1.

Në 69 edicionet e mëparshme, janë 34 kombinimet e çifteve finaliste, nga të cilat më e përsëritura është ajo mes Dinamo-Partizani në 8 raste, nga të cilat 6 herë janë shpallur fitues blutë e kryeqytetit.

Ndërkohë janë tre çifte që e ndjekin këtë duel me nga 5 finale të luajtura, Tirana-Vllaznia, Dinamo-Tirana dhe Tirana-Teuta. Lista e mëposhtme na njeh me të gjitha kombinimet që kanë prodhuar finalet e Kupës së Shqipërisë, që mbyllet me finalen e panjohur deri më tani Vllaznia-Laçi.

Rivaliteti i tyre, prej më shumë se një dekade do të kulmojë për herë të parë me finalen e Kupës, në edicionin e saj të 70-të.

KOMBINIMI I FINALEVE

1. PARTIZANI-DINAMO 8 (2-6)

2. TIRANA – VLLAZNIA 5 (4-1)

3. DINAMO-TIRANA 5 (1-4)

4. TIRANA-TEUTA 5 (2-3)

5. PARTIZANI-FLAMURTARI 4 (4-0)

6. TIRANA-FLAMURTARI 4 (3-1)

7. PARTIZANI-VLLAZNIA 3 (3-0)

8. TIRANA-SKENDERBEU 3 (3-0)

9. VLLAZNIA-BESA 3 (2-1)

10.PARTIZANI-TIRANA 2 (2-0)

11.DINAMO FLAMURTARI 2 (2-0)

12.VLLAZNIA-SKENDERBEU 2 (2-0)

13.LACI-KUKESI 2 (1-1)

14.PARTIZANI-TEUTA 1 (1-0)

15.PARTIZANI-SKENDERBEU 1 (1-0)

16.PARTIZANI-BESA 1 (1-0)

17.TIRANA-BESA 1 (1-0)

18. PARTIZANI-TOMORI 1 (1-0)

19. DINAMO-BESA 1 (1-0)

20. ELBASANI-TEUTA 1 (1-0)

21.DINAMO-LUSHNJA 1 (1-0)

22. VLLAZNIA-DINAMO 1 (1-0)

23.PARTIZANI-ELBASANI 1 (1-0)

24.VLLAZNIA-FLAMURTARI 1 (1-0)

25. ELBASANI-BESA 1 (1-0)

26. PARTIZANI-ALBPETROL 1 (1-0)

27.APOLONIA-LUSHNJA 1 (1-0)

28.TEUTA-LUSHNJA 1 (1-0)

29. DINAMO-TEUTA 1 (1-0)

30.BESA-TEUTA 1 (1-0)

31.LACI-BYLIS 1 (1-0)

32. FLAMURTARI-KUKESI 1 (1-0)

33.KUKESI-TIRANA 1(1-0)

34. SKENDERBEU-LACI 1 (1-0)

35.VLLAZNIA-LACI