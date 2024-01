Kupa e Shqipërisë për vajza, përcaktohen datat dhe duelet çerekfinale

Pas mbylljes së fazës së parë të kampionatit të vajzave në muajin dhjetor, më 14 janar rikthehet Kupa e Shqipërisë për këtë kategori. Ashtu sikurse edhe vitin e kaluar, sipas skemës së re, në këtë kompeticion do të marrin pjesë 8 ekipe.

Dy skuadrat e renditura në vendin e parafundit dhe të fundit, respektivisht Skënderbeu e Teuta, nuk do të marrin pjesë. Kjo skemë është përllogaritur në bazë të renditjes së skuadrave pas përfundimit të fazës së parë, teksa ky edicion i 15-të i Kupës do të ngrejë siparin më 14 janar.

Ndërkaq, tetë skuadrat që do të marrin pjesë në këtë kompeticion janë: Vllaznia, Tirana, Apolonia, Partizani, Gramshi, Laçi, Lushnja dhe Kinostudio.

Lexo edhe:

Sipas skemës së përcaktuar nga Departamenti i Garave në FSHF, tetë ekipet do të ndeshen me njëra-tjetrën sipas kësaj formule: 8-1; 7-2; 6-3; 5-4;, ku numrat përkojnë me renditjen aktuale të ekipeve të vajzave pas fazës së parë.

Ndeshjet do të luhen me sistem vajtje-ardhje, me takimet e para që do të luhen më 14 janar dhe përballjet e dyta më 21 janar. Më konkretisht, shorti i ndeshjeve të turit të parë është si më poshtë:

Tirana-Lushnja (14 janar), ora 11:00 / Lushnja-Tirana (21 janar)

Vllaznia-Gramshi (14 janar), ora 12:00 / Vllaznia-Gramshi (21 janar)

Apolonia-Laçi (14 janar), ora 13:00 / Laçi-Apolonia (21 janar)

Partizani-Kinostudio (14 janar), ora 13:00 / Kinostudio-Partizani (21 janar)

Ndërkaq, më pas ndeshjet e turit gjysmëfinal do të luhen në datat 28 janar dhe 4 shkurt, ndërsa Departamenti i Garave në FSHF do të përcaktojë në ditët në vijim edhe datën se kur do të luhet finalja e madhe.

Kujtojmë që Vllaznia është shpallur 10 herë me radhë fituese e këtij kompeticioni kaq të rëndësishëm në futbollin e vajzave.

Renditja e skuadrave në kampionatin “Abissnet Superiore” për vajza:

Tirana 25 pikë

Vllaznia 25 pikë

Apolonia 21 pikë

Partizani 18 pikë

Kinostudio 15 pikë

KF Laçi 10 pikë

KF Gramshi 10 pikë

Lushnja 3 pikë

Skënderbeu 3 pikë

Teuta 3 pikë