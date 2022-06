Kuqeblutë zhvillojnë seancën e fundit në Shkodër, për dy javë zhvendosen në Austri

Vllaznia mbyll përgatitjet në Shkodër para se të niset drejt Austrisë për përgatitjet e fundit për përballjen e dyfishtë me Universitatean e Craiovës në raundin e dytë të Conference League.

Këtë të mërkurë, kuqeblutë do të lënë Shkodrën për t’i zhvilluar në qetësi të plotë dhenë kushte sa më optimale seancat stërvitore.

Vllaznia do të qëndrojë në Austri deri më 13 korrik, pastaj do të kthehet në Shkodër për t’u dhënë dorën e fundit përgatitjeve për Universitatean e Craiovës. Përballja e parë me kundërshtarin rumun do të zhvillohet në “Loro Boriçi”.