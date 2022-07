Kur do rinovojë Ibrahimovic, një klub italian tenton mbrojtësin e kampionëve

Rinovimi me Paolo Maldinin dhe Frederic Massaran do të pasohet nga ai i Zlatan Ibrahimovic. Konfirmimi i drejtuesve ka lehtësuar 40-vjeçarin, i cili ka pranuar të zgjasë bashkëpunimin me kampionët e Italisë me një pagë “simbolike”.

Sulmuesi suedez do të përfitojë 100 mijë euro në muaj nga kontrata e re me kuqezinjtë, teksa në akordin mes palëve janë përfshirë bonuse të rëndësishme sa i përket ndeshjeve, golave dhe trofeve.

Për t’u zgjidhur kanë mbetur disa detaje të vogla, teksa java e ardhshme pritet të sjellë firmën e Ibrahimovic. Lideri i Milanit po punon fort për t’u rikthyer sa më shpejt.

Operacioni i kryer më 25 maj do e mbajë jashtë fushave për disa muaj. Objektivi i Ibrës është të jetë gati në vitin 2023, teksa shpreson të luajë në finalen e Superkupës së Italisë ndaj Interit (18 janar).

Ndërkohë, Fiorentina po tenton Simon Kjaer. Mbrojtësi danez pësoi një dëmtim të rëndë dhjetorin e kaluar, por ai është rikuperuar plotësisht dhe mezi po pret të nisë përgatitjet për sezonin e ri (4 korrik).

Klubi nga Firence beson shumë te eksperienca e 33-vjeçarit dhe ka kërkuar informacion nga kampionët e Italisë, të cilët kanë rikthyer përgjigje negative, duke mos e menduar në asnjë moment largimin e mbrojtësit.

Disa emra po lidhen me merkaton e Milanit. Një ndër objektivat është Hakim Ziyech, sulmuesi i djathtë i Chelsea. Marokeni ka shprehur dëshirën për t’u bashkuar me klubin italian. Maldini-Massara po bisedojnë me drejtuesit anglezë.

29-vjeçari pritet të zbarkojë nën urdhrat e Piolit në huazim me detyrim blerje nga Milani për një shumë që nuk është përcaktuar akoma. Raportet mes dy klubeve janë të shkëlqyera dhe në Milanello kanë besim tek arritja e akordit.

