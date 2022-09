Kyrgios kapet me spektatorët dhe i ankohet arbitrit: Po pinë mariuhanë, jam me astmë!

Tenisti australian Nick Kyrgios është kthyer sërish në qendër të vëmendjes dhe sigurisht vetëm ashtu siç ai di.

Kyrgios u zemërua me spektatorët në mesin e setit të dytë të sfidës së tij kundër francezit Benjamin Bonzi në US Open, duke u ankuar për erën e tymit të marihuanës që vinte nga tribuna.

“Nëse do të ishte era e ushqimit, nuk do të ankohesha.”,- i tha gjyqtarit Jaume Campistol, Kyrgios, i cili u kap me spektatorët, – “Është marihuana. Kur një atlet ka astmë, padyshim që nuk është ideale.”-shtoi tenisti.

Campistol u përgjigj duke u bërë një thirrje spektatorëve: “Si mirësjellje për atletët, ju lutemi të përmbaheni nga pirja e duhanit”.

Rikujtojmë se Kyrgios, në finalen e Wimbledon në korrik, kërkoi që një tifoze të largohej nga aty, duke e akuzuar atë se kishte konsumuar “700 gota” dhe ishte “e dehur si dreqin”.

Më vonë gruaja në fjalë kishte thënë se kishte ndërmend të padiste tenistin për “akuzat e pabaza dhe të pamatura” ndaj saj.