“La Casa de Quiz”/ Garë emocionuese mes Adit dhe Dorit, zbulohet edhe finalisti i dytë

“Spektakli më i ri televiziv, “La Casa de Quiz” ka vijuar sot me aktin e dytë, një garë ku u vunë përballë Adion Sulstafa nga Tirana dhe Dorjan terziu nga Librazhdi.

Të dy konkurrentët bënë një paraqitje mjaft të mirë, duke nxjerrë në pah kujtesën e fortë për ngjarjen e lidhura me historinë e Kupës së Botës, teksa në fund ishte pikërisht Dori ai që fitoi me një pikë më shumë, duke siguruar kalimin për në fazën finale.

Dorjan terziu bëhet kështu konkurrenti i dytë që kualifikohet për në fazën finale, pas Blerim Zenunit (Blleki), i cili fitoi në garën e parë ndaj rivalit nga Shkodra, Bledar Bari.

“La Casa de Quiz” do të rikthehet sërish të mërkurën, me një garë mes dy djemsh të rinj nga qyteti i Durrësit, teksa deri më 24 qershor do të jenë përzgjedhur 8 konkurrentët fitues, të cilët do të kualifikohen për në fazën finale, që do të startojë në vjeshtë.