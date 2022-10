La Casa de Quiz/ Iseldi fiton dhe bëhet çerekfinalisti i fundit që siguron kualifikimin

Iseldi Bala është çerekfinalisti i fundit i “Casa De Quiz, pasi fitoi betejën e tij ndaj Gerald Merkos mbrëmjen e sotme dhe do të vijojë sërish garën në konkursin më të madh sportive televiziv, që organizohet në DigitAlb.

Kjo ishte beteja e fundit e fazës së 1/8-ave, teksa tashmë janë përcaktuar edhe 8 çerekfinalistët, që do të vijojnë rrugëtimin drejt triumfit. “La Casa de Quiz” do të rikthehet të premten e ardhshme dhe do të vijojë më pas me dy puntata në javë, për të kulmuar me finale e madhe një natë para startit në Kupës së Botës.

Kalendari: