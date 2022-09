Laçi në krizë, Bylisi triumfon në “shtëpinë” e kurbinsave

Laçi-Bylis është mbyllur me rezultatin 0-1, me ballshiotët që triumfuan në shtëpinë e kurbinasve.

Pjesa e parë e ndeshjes u mbyll me barazim pa gola, ndërsa u desh një orë e plotë lojë që të realizohej goli i vetëm dhe vendimtar i fateve të kësaj përballjeje.

Ishte Trumci ai i cili gjeti rrugën drejt rrjetës dhe i dhuroi tre pikët e njëkohësisht vendin e dytë në renditje Bylisit.

Pas javës së katërt të Kategorisë Superiore Laçi vuan në vend të tetë me vetëm tre pikë të grumbulluara, teksa Bylisi renditet i dyti me 7 pikë, dy më pak se Partizani i vendit të parë, por me kryeqytetasit që numërojnë një ndeshje më pak.