Lajm i keq për Piolin, Maignan humbet ndeshjen me Chelsea-n

Chelsea-t i është motivuar përpara takimit me Milan në Champions League, me portierin Mike Maignan që do të mungojë për shkak të lëndimit.

Maignan ishte në formacionin e Francës kur u përball me Austrinë të enjten. Megjithatë, ai nuk doli në pjesën e dytë, me Alphonse Areola që e zëvendësoi.

Franca ka konfirmuar se Maignan ka pësuar një dëmtim, i cili nuk do e lejojë portierin që të luajë në ndeshjen e Champions League kundër Chelsea-t në “Stamford Bridge” që do të zhvillohet më 8 tetor.

Nga mediet italiane raportohet se Maignan do të mungojë për disa javë, që do të thotë se ai nuk do të luajë kundër Empolit, as Juventusit muajin e ardhshëm. Rikthimi i tij është parashikuar për ndeshjen e 16 tetorit kundër Veronës, me Ciprian Tatarusanu, i cili pësoi 10 gola në gjashtë paraqitje sezonin e kaluar, që mund të jetë zëvendësuesi i francezit te Milan.