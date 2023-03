Lajme Blic/ Emri i Retegui “trend” edhe në Gjermani, mbrojtësi rikthehet në Spanjë

Barcelona mund të shesë në verë Ansu Fati. Vështirësitë financiare që klubi blaugrana ka, bëjnë që katalanasit të heqin dorë nga një prej talenteve që dikur konsiderohej me nje të ardhme shumë premtuese. Forma e tij kohët e fundit, nisur nga dëmtimet e shumta që spanjolli ka pasur, bën që Barcelona mos ta ketë si alternativë për sulmin. Ai debutoi me klubin katalanas në moshën 16-vjeçare, madje duke shënuar në një barazim kundër Osasunës, diçka që e shndërroi lojtarin në golashënuesin më të ri në moshë në historinë e Barcelonës. Ansu Fati ka zhvilluar gjithsej 65 paraqitje, duke gjetur rrugën e rrjetës 18 herë.

Ish-mbrojtësi i Barcelonës Hector Bellerin mund të rikthehet në La Liga. Lojtari që aktualisht luan te Sportingu i Lisbonës mund t’i bashkohet Real Betis këtë verë me parametra zero. Për Bellerin do të ishte një rikthim te andaluzianët, pasi me ta ka luajtur në sezonin 2021/2022. Negociatat janë në një fazë të avancuar dhe së shpejti do t’iu bashkohet bardhjeshilëve. Lojtari në të shkuarën ka luajtur dhe në Premier League, ku spikat koha kur ai luante me Arsenalin. Me “Topçinjtë” ai u aktivizua për plot 9 sezone, duke u kthyer në një pikë të fortë të londinezëve.

Lexo edhe:

Mateo Retegui është kthyer në lojtarin më të kërkuar të momentit. Së fundmi ka interes dhe nga Gjermania për 23-vjeçarin, i cili me kombëtaren italiane shënoi 3 gola në 2 ndeshjet e tij të para. Agjenti i lojtarit, që është babai i tij, ka pasur ditët e fundit, takime me drejtuesit e Eintrachtit të Frankfurtit dhe Bayer Leverkusen. Konkurenca për lojtarin është shumë e fortë, pasi disa klube nga Premier League kanë shprehur dëshirën për të afruar sulmuesin. Agjenti i tij, ka deklaruar se do të shqyrtohet cdo ofertë, por do te shihet me kujdes edhe prezenca e klubeve të Milanos, sidomos Interit që ka shprehur interesin i pari për shërbimet e futbollistit.