Lajme shkurt/ Barça hedh sytë nga Stuttgart, Koulibaly drejt ndarjes nga Napoli

Barcelona hedh sytë nga Gjermania për të gjetur përforcues për sezonin e ardhshëm. Në listën e katalanasve ndodhet mbrojtësi i Stuttgartit, Borna Sosa. 24-vjeçari u transferua në Bundesligë në vitin 2018 nga Dinamo Zagreb, ku gjatë këTyre viteve ka bërë një paraqitje të mirë. Këtë sezon kroati po jep ndihmesën e tij për të shpëtuar skuadrën nga rënia nga kategoria, duke realizuar 7 gola. Aktualisht Stuttgarti ndodhet në vendin e 16 në tabelën e renditjes me 28 pikë të grumbulluara dhe ka shpresa për të qëndruar në elitën e futbollit gjerman. Drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm se dëshira e lojtarit është të transferohet diku tjetër. Megjithatë, si pjesë e bisedimeve klubi gjerman është zotuar të lërë lojtarin të largohet nëse klubet e interesuara paraqesin ofertën prej 25 milionë eurosh.

Kalidou Koulibaly ka vënë në pikëpyetje të ardhmen e tij te Napoli. Sipas mediave, 30-vjeçari, i cili është pjesë e klubit italian që nga viti 2014, kohë kur u transferua nga Genk duket se nuk është i bindur për ta vazhduar aventurën e tij te të kaltrit. Mbrojtësi i qendrës është i lidhur me skuadrën e drejtuar nga Luciano Spalletti deri në vitin 2023, por interesimi i klubeve të mëdha si Real Madrid, Barcelona dhe Manchester City kanë ngacmuar jo pak kuriozitetin e lojtarit për të provuar një aventurë të re larg Italisë. Gjithsesi në rast se lojtari vendos të mos rinovojë, atëherë klubi, për të mos e humbur me parametër zero pas një viti, do të dëgjojë ofertat e klubeve të interesuar për Koulibaly, i cili vlerësohet rreth 50 milionë euro.

Atletico Madrid ka nisur punën për të përforcuar skuadrën për sezonin e ardhshëm. Trajneri Diego Simeone pëlqen shumë Nabil Fekir, i cili ka një kontratë deri në vitin 2026 me Real Betis, gjithashtu lojtari ka një klauzolë lirimi prej 100 milionë eurosh dhe transferimi i tij në “WANDA Metopolitano” nuk do të jetë aspak i lehtë. Por pavarësisht këtyre vështirësive, numri një i stolit të “colchoneros” është i vendosur dhe do të bëjë maksimumin që ta afrojë sulmuesin në Madrid. Nga ana tjetër drejtuesit e Real Betis do të bëjnë një shitje të madhe në verë dhe ai që do të largohet nuk është Fekir, por Guido Rodriguez, i cili gjithashtu pëlqehet nga Atletico, por nuk është zgjedhja e parë për Simeone, i cili këmbëngul për Fekir.