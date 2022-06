Lajme shkurt/ City gjen zëvendësuesin e Fernandinhos, Nunez pranë kalimit te Liverpool

Me largimin e Fernandinhos, drejtuesit e Manchester City-t kanë nisur punën për të gjetur zëvendësuesin e brazilianit. Emri i parë në listën e trajnerit të “Cityzens”, Pep Guardiola është 26-vjeçai i Leeds United, Kalvin Phillips, të cilin spanjolli ka kohë që kërkon ta ketë në organikën e tij. Momentalisht mesfushori është i grumbulluar me kombëtaren angleze, për Nations League. Sipas mediave angleze, drejtuesit e kampionëve në fuqi të Anglisë do të nisin zyrtarisht bisedimet me klubin nga Yokshare pasi lojtari të rikthehet nga grumbullimi me kombëtaren. Kalvin Phillips është nën kontratë me Leeds deri në vitin 2024 dhe kartoni i tij vlerësohet rreth 60 milionë euro, shumë të cilën drejtuesit nuk kanë ndërmend ta ulin.

Darwin Nunez është gjithmonë e më pranë kalimit te Liverpooli. Sulmuesi i Benficas është objektivi kryesor për repartin e avancuar të “The Reds”. Pikërisht afrimi i Nunez te ekipi i Klopp do të lironte Sadio Mane, i cili kërkohet nga Bayern Munich. Përsa i takon klubit anglez, drejtuesit kanë arritur akordin me lojtarin uruguajan dhe janë pranë mbylljes së marrëveshjes edhe me klubin portugez, që për të lënë të lirë lojtarin kërkon 100 mln euro plus bonuse. Palët janë në fazë të avancuar me bisedimet, por Liverpooli nuk dëshiron të shpenzojë më shumë se 75 milionë euro për lojtarin, por portugezët nuk lëshojnë pe dhe synojnë që paktën të mos ulen poshtë shumës prej 80 milionë eurosh.