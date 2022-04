Lajme shkurt/ Kean drejt largimit nga Juve, Scamacca rinovon me Sassuolon

Moise Kean mund të largohet nga Juventusi gjatë verës për herë të dytë në karrierën e tij. Rikthimi i tij te “bardhezinjtë” nuk shkoi ashtu siç pritej. 22-vjeçari ka regjistruar 1 mijë minuta në fushën e blertë, duke u aktivizuar kështu vetëm 35 herë, pasi trajneri Allegri nuk e ka preferuar sulmuesin as në momentet më të vështira, duke e mos konsideruar asnjëherë si një titullar. Sipas mediave, futbollisti mund të rikthehet në Francë te PSG-ja, ku në sezonin 2020-2021 shkëlqeu pavarësisht konkurrencës së madhe që kishte te francezët. Por për t’u rikthyer në Paris më parë duhet zgjidhur ngërçi me Evertonin që zotëron kartonin e futbollistit. Juventusi, ekipi ku lojtari është i huazuar për dy vjet, nuk dëshiron të ushtrojë të drejtën e blerjes së kartonit të Kean, për këtë drejtuesit e PSG-së pritet të nisin tratativat me klubin anglez, por më parë nga skuadra duhet të largohet Icardi.

Gianluca Scamacca rinovoi kontratën me Sassuolon, duke firmosur deri në vitin 2026. Por rinovimi i tij nuk do të thotë se lojtari do të qëndrojë te ekipi nga Emilia-Romagna edhe për sezonin e ardhshëm. Zgjatja e kontratës është një shpërblim për paraqitjen e tij të mirë dhe një garanci më shumë për klubin për ofertat që do të paraqiten në drejtim të tij, pasi futbollisti pëlqehet shumë nga klube të mëdha, ku Interi qëndron në krye. Për të siguruar shërbimet e sulmuesit, i cili këtë sezon ka realizuar 13 gola në 29 aktivizime, zikaltërit duhet të mposhtin edhe konkurrencën e “kushurinjve” të Milani, pasi edhe “kuqezinjtë” interesohen për futbollistin, duke hapur kështu një “ankand”, që Sassuolo do ta shfrytëzojë deri në maksimum.

Shtohen pretendentët për Mattias Svanberg. Mesfushori i Bolognës, i cili ndiqet me interes nga Milani, ka tërhequr vëmendjen e klubeve angleze që po e monitorojnë me shumë kujdes situatën e tij. Sipas medieve, “kuqezinjtë” kanë thuajse një vit që interesohen për suedezin, por asnjëherë nuk kanë paraqitur një ofertë zyrtare në dyert e Bolognës. Kontrata e futbollistit me “kuqeblutë” përfundon në vitin 2023 dhe për të mos e humbur lojtarin me parametra zero sezonin e ardhshëm, klubi ka vendosur ta nxjerrë në shitje futbollistin, për të cilin pas Milanit interesohen edhe Manchester City, Manchester United, West Ham dhe Everton.