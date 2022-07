Lajm i keq nga infermieria e Juves, francezi ka dëmtuar meniskun

Tema kryesore e orëve të fundit tek Juventusi, i angazhuar në përgatitjet parasezonale në Los Angeles, ishte gjendja fizike e Paul Pogbasë. Francezi u detyrua të ndalej që në stërvitjen e parë në Shtetet e Bashkuara, duke lënë fushën mes dhimbjesh dhe i shoqëruar nga mjekët.

Siç raportohet në njoftimin për shtyp të Juventusit, ekzaminimet radiologjike nxorën në pah një dëmtim të meniskut anësor. Në orët në vijim ai do t’i nënshtrohet një konsulte.

Kjo do të thotë se Pogba do të mungojë në ndeshjet e radhës, e para kundër Barcelonës e planifikuar për në 27 korrik, ndërkohë që do të punojë fort për të qenë gati për fillimin e kampionatit.

Mesfushori francez nuk do të marrë pjesë në udhëtimin për në Dallas, pasi do të vijojë trajtimin mjekësor. I rikthyer në Torino pas 6 vitesh, Pogba detyrohet të ndalet pa nisur ende ndeshjet zyrtare.