Lakers humbje për “infarkt”, Giannis nuk mjafton për Bucks!

Ndeshjet e treta të elitës së basketbollit amerikan, NBA, dhuruan emocione të jashtëzakonshme. Los Angeles Lakers u mposht në fushën e Sacramento Kings, në një nga ato sfida që nuk kishte asnjë moment për të pushuar. Përballja ishte e zjarrtë që në fillim me avantazhin e Sacramento pas pjesës së parë së duelit, në shifrat 66-55. Pas pauzës Lakers rimorën veten dhe mbyllën periodën e tretë në avantazh.

Në fraksionin e fundit të ndeshjes Lakers, nisur edhe nga dyshja Davis-LeBron James barazuan rezultatin shumë pak para fundit duke dërguar sfidën në kohë shtesë. Minutat që do të vendosnin takimin folën vetëm për Sacramenton, me lojtarin kryesor të vendasve Aaron De Fox që bëri diferencën me 37 pikë të shënuara. E gjithë përballja u mbyll me rezultatin 132-127.

Lexo edhe:

Në ndeshjen tjetër më të fortë të mbrëmjes Milwuakee Bucks u mund në shtëpi 127-110 nga Atlanta Hawks. Pavarësisht përpjekjeve të Giannis Antetokoumpo me 26 pikë dhe 11 topa në tabelë, Bucks nuk dhuroi një paraqitje të mirë. Nisur kjo edhe nga perfomanca e dobët e Damian Lillard me vetëm 6 pikë në total. Nga ana tjetër Hawks mori fitoren e parë në këtë sezon të NBA, me Trae Young që udhëhoqi skuadrën drejt suksesit në transfertë.

Në përballjet e tjera Golden State Warriors fitoi 106-95 ndaj Houston Rockets, ndërsa 76ers u argëtuan 126-98 ndaj Trail Blazers. Ky fillim sezoni i NBA po dhuron rezultate surprizuese dhe duele shumë të forta, në çdo sekondë të sportit më të preferuar në SHBA.